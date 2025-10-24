Успейте вовремя передать показания счетчиков

Показания электросчетчиков принимаются до 26 октября. Сроки передачи данных по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Самый простой и надежный способ передачи показания — электронный. Система не примет аномальные значения, подскажет правильный формат ввода чисел и быстро загрузит данные в расчетный центр.

Электронные сервисы для приема показаний:

• личный кабинет и чат-бот на сайте мособлеирц.рф;

• мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• терминалы в офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Показания также принимает автоматический голосовой помощник по телефону 8 (499) 444-01-00 — без выходных, с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.