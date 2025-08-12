Услуга «Обращение с ТКО» в платежном документе МосОблЕИРЦ

«Обращение с ТКО» — это вывоз и утилизация мусора. Плата за услугу рассчитывается исходя из норматива накопления отходов, площади жилого помещения и тарифа, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

В Подмосковье работают 7 региональных операторов, которые отвечают за свою территорию. Для каждого Комитетом по ценам и тарифам МО установлен предельный экономически обоснованный тариф. Посмотреть тарифы можно по ссылке.

Как платить меньше. Если вы уезжаете из дома на 5 дней и дольше, можете подать заявление на перерасчет. О том, куда обратиться и какие документы понадобятся, читайте здесь.

Как часто должны вывозить мусор:

• летом — каждый день;

• при температуре ниже +5 °C — не реже одного раза в трое суток.

Если мусор вывозят нерегулярно и контейнеры переполнены, можно обратиться к региональному оператору, в администрацию, на портал «Добродел» или в Министерство чистоты. Обратите внимание: оператор отвечает за вывоз отходов с контейнерных площадок и уборку мусора, просыпавшегося при погрузке. За содержание контейнерной площадки на придомовой территории отвечает управляющая организация.

Что происходит с мусором дальше? Часть отходов утилизируется или сжигается, часть сортируется и перерабатывается (стекло, бумага, металл, пластик).

Как сделать жизнь чище? Чтобы было больше порядка и чистоты, сортируйте отходы. Сейчас на переработку уходит 6-7% мусора. Если каждый человек начнет сортировать мусор и выбрасывать его в соответствующие контейнеры, перерабатываться будет до 40% отходов.