Услуга «Добровольное страхование» в квитанциях МосОблЕИРЦ поможет защитить дом

В преддверии дачного сезона страхование жилья особенно актуально — летом значительно увеличивается количество квартирных происшествий и бытовых аварий. Услуга «Добровольное страхование» в квитанциях МосОблЕИРЦ позволяет надежно страховать жилье и получать денежные выплаты при заливе, пожаре, взрыве или стихийных бедствиях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Застраховать квартиру просто: оплачивая счет, нужно поставить галочку в поле «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести сумму, достаточную для оплаты жилищно-коммунальных услуг и страховки. Если сумма платежа меньше требуемой, жилье не будет застраховано, а излишек будет направлен в счет аванса за услуги.

Услуга не обязательна к оплате, долг по ней не начисляется.

После оплаты жилье считается застрахованным с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты (месяцем, за который выставлен коммунальный счет).

Страховка действует один календарный месяц, и чтобы она не прерывалась, услугу необходимо оплачивать регулярно.

При наступлении страхового случая в первую очередь нужно сообщить об этом в аварийные службы. Известить страховую компанию о наступлении страхового случая необходимо в течение 3-х рабочих дней.

Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади квартиры и от условий страховой компании, с которой заключен договор. Подробнее ознакомиться с условиями страхования можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.