Управляющие организации Подмосковья проводят ремонт в многоквартирных домах

Специалисты управляющих организаций Подмосковья продолжают работу по содержанию многоквартирных домов региона. Рабочие проводят покраску перил в подъездах, локальную укладку мягкой кровли и герметизацию межпанельных швов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Элементы мест общего пользования, расположенные в подъездах, подвергаются постоянному механическому воздействию, это приводит к их износу и потере первоначального вида. С целью обеспечения комфорта жителей и эстетического облика МКД обслуживающая организация проводит текущий ремонт.

Так, к примеру в Котельниках в мкр. Белая дача проведен ремонт входных групп д. 11к1 и д. 25. А в д. 25к1 на территории этого же микрорайона выполнен ремонт потолочной декоративной плитки.

А в Чехове на ул. Дружбы в доме № 20 проведена замена участка трубы и запорной арматуры. В подъезде дома № 37 по ул. Ильича установлены тамбурные двери. В деревне Манушкино выполнен ремонт межпанельных стыков, дом № 15.

На территории Красногорска на ул. Братьев Горожанкиных в подъезде д. 16 установлен пандус для маломобильных граждан.

В Наро-Фоминске, на ул. Маршала Жукова, произведены работы по восстановлению окрасочного и побелочного слоев мест общего пользования в подъезде. А после адресам ул. Рижская, д. 5 и ул. Новикова, д. 18 выполнены работы по локальному ремонту общедомовой системы канализации.

А в Рузе по ул. Социалистической произведен локальный ремонт кровли д. 57.

По вопросам ремонта в местах общего пользования жителям следует обращаться в управляющую организацию. Она обязана взять заявку в работу.

В случае, если УО не выполняет свои обязательства, сообщить об этом жители могут в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. С их контактами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.