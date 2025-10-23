Управляющие организации Подмосковья провели ремонт подъездов и входных групп МКД

Управляющие организации Подмосковья продолжают работу по содержанию дворовых территорий и общего имущества многоквартирных домов. В числе ежедневных задач — обновление элементов благоустройства на общественных пространствах, приведение в порядок фасадов домов, а также ремонт систем водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

К примеру, в городском округе Сергиев Посад сотрудники УО заменили старый поликарбонат на козырьках входных групп на ул. Симоненкова, дом 17А. Теперь жильцы защищены от осадков, а внешний вид зданий стал привлекательнее. Проведение ремонта кровли на Московском шоссе, дом 30а, включающего восстановление гидроизоляционного покрытия. Это повысит надежность конструкции и защитит жильцов от протечек.

В городском округе Лосино-Петровский установили откидной пандус возле ул. Строителей, дом 22, облегчающая доступ маломобильных граждан и родителей с колясками. Монтаж уплотняющих лент на входные двери жилых помещений на улицах Марченко и Народного Ополчения.

В округе Пушкинский выполнили ремонт аварийных скамеек на ул. 2-я Проектная, около дома 16. Продолжаются работы по косметическому ремонту подъездов на ул. Чехова, дом 1. Обновляется внутреннее пространство, улучшается качество освещения и чистоты подъездов.

содержание в нормативном состоянии общедомового имущества в МКД — это прямая обязанность управляющих организаций. Если УО некачественно выполняет свою работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.