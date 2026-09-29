Управляющие организации Подмосковья отремонтировали более 600 дверей в подъездах

Управляющие организации с начала сентября отремонтировали более 600 входных дверей в подъездах многоквартирных домов Подмосковья по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Заявки на ремонт поступали от жителей через Единую диспетчерскую службу региона. Специалисты восстановили доводчики и пружинные механизмы — наиболее уязвимые детали входных дверей. Работы контролировали специалисты регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего дверей отремонтировали в Люберцах — 71. В Шатуре выполнили 55 ремонтов, в Ленинском округе — 47, в Одинцовском — 44, в Реутове — 41.

Доводчики и пружины помогают двери закрываться автоматически: это препятствует проникновению посторонних и сохраняет тепло в подъезде. Механизмы нуждаются в периодической регулировке и смазке. Если дверь плохо закрывается, скрипит или не фиксируется, жители могут обратиться в управляющую организацию либо оставить заявку на портале ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.