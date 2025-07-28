Управляющие организации Подмосковья оштрафовали на сумму свыше 11,3 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги рассмотрения административных дел за нарушения в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

В период 23–24 июля текущего года состоялось рассмотрение 92 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций Московской области.

Территориальный охват проверок включил более 20 муниципалитетов, среди которых — Балашиха, Реутов, Электросталь, Орехово-Зуево, Раменское, Люберцы, Жуковский.

По результатам рассмотрения 87 дел были вынесены окончательные решения. Общая сумма наложенных штрафов составила более 11,3 млн рублей. 28 организаций получили предупреждения. 5 дел отложено для выяснения дополнительных обстоятельств.

Основными нарушениями стали:

ненадлежащее содержание общедомового имущества многоквартирных домов;

некачественное предоставление коммунальных услуг;

нарушения при передаче технической документации при смене управляющей организации;

несвоевременное реагирование на обращения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.

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