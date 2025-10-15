Управляющие организации Подмосковья оштрафовали на сумму 4,3 млн рублей

В начале октября инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили работу управляющих организаций в городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения 31 административного дела были вынесены решения по 25 нарушениям.

Общая сумма штрафов составила 4,3 млн рублей, еще по 6 делам идет разбирательство. 4 УО получили предупреждения.

Нарушения выявлены в Балашихе, Люберцах, Подольске, Одинцово и других муниципалитетах региона. Основные претензии касались:

ненадлежащего содержания общедомового имущества;

нарушений параметров коммунальных услуг — горячего водоснабжения;

нарушений при обслуживании газового оборудования;

неисправности лифтов;

несвоевременной подготовки домов к отопительному сезону;

нарушений сроков рассмотрения обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.