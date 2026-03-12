Управляющие компании Подмосковья очищают крыши и дворы от снега

Управляющие компании Московской области продолжают очищать кровли домов, козырьки подъездов и дворовые территории от снега и наледи в период активного снеготаяния. Работы направлены на обеспечение безопасности жителей и сохранность инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Очистка крыш многоквартирных домов, входных групп и придомовых территорий проводится регулярно в рамках сезонных мероприятий. Особое внимание уделяется удалению наледи, которая может представлять опасность для жителей и имущества.

В Пушкинском муниципальном округе сотрудники управляющей организации убрали снег и наледь с кровли дома № 27 и во дворе на Степаньковском шоссе. В Мытищах специалисты продолжают очищать козырьки над входами в подъезды. Очередные работы выполнили в доме № 34К2 на улице Летная.

В Павловском Посаде расчистили детские площадки на улице Ленина возле дома № 18 в Электрогорске, а также на Комсомольском переулке у дома № 3.

В министерстве напомнили, что по вопросам содержания кровель и дворов жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. При наличии претензий к работе управляющих организаций можно направить обращение в территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.