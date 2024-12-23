Управление ЖКХ Химок Московской области допустило нарушения

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки допустило нарушения при проведении торгов. Согласно доводу жалобы, управление ЖКХ неправомерно отменило конкурс.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.