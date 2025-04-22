Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения при проведении торгов. Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «Территория Комфорта-Ивакино» на действия управления ЖКХ администрации г. о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Согласно доводу жалобы, у управления отсутствуют основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками помещений в многоквартирных домах, которые являются объектом конкурса, права по выбору способа управления.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу обоснованной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.