Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобы ООО «ВКС50» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалоб, управление ЖКХ неправомерно отменило конкурсы.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.

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