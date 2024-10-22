Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобы ООО «ВКС50» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалоб, управление ЖКХ незаконно допустило заявку АО «Обеспечение Комфорта Химки».

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.

Управлению ЖКХ выданы обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.