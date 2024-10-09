Уплотнить окна и проверить радиатор: как подготовить квартиру к холодам

Глава Союза дачников России и депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что перед наступлением холодов и включением батарей собственникам жилья необходимо проверить все системы в квартире.

«Если летом вы переставляли мебель и загородили радиатор, нужно освободить доступ к отопительному прибору: и тепла в квартире будет больше, и диван не пострадает от горячей батареи», — посоветовал законодатель в эфире радио Sputnik.

По словам Чаплина, из радиаторов следует убрать воздух для равномерного наступления тепла. Также стоит позаботиться о том, чтобы в помещении сохранялось тепло — проверить уплотнители окон и вентиляцию, приобрести на зиму увлажнитель воздуха.

Если батареи в квартире не включили через 5 дней после объявления о начале отопительного сезона, можно позвонить на горячую линию или оставить заявку на устранение проблемы через сервис «Вызов мастера» на сайте mos.ru.