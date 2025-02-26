Умные датчики установили на 2 256 котельных Подмосковья

«В прошлом году по решению нашего губернатора А. Ю. Воробьева мы начали диспетчеризацию котельных. В электронной системе мы реализовали модуль «Мониторинг теплоснабжения», который представляет собой интерактивную карту с отображением котельных региона, на которых установлены датчики. Датчики перманентно фиксируют температуру и давление и передают данные о них в единую систему. Наши диспетчеры в режиме реального времени отслеживают ситуацию, что обеспечивает эффективный цифровой контроль за системой теплоснабжения и централизованное управление», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Помимо этого, датчики позволяют предотвратить крупные аварии на объектах теплоснабжения. В случае, если специалисты видят отклонения параметров от нормы, предпринимаются незамедлительные действия — на место выезжает бригада, которая ищет причину отклонения и оперативно ее устраняет.

«Изначально мы планировали оборудовать датчиками 2 205 котельных региона, но этот план даже перевыполнили — сегодня уже 2 256 отображается на нашей карте в правительственном центре управления регионом, и эту работу мы будем продолжать, ведь датчики позволяют нам действовать еще до того, как жители почувствовали дискомфорт и не допускать перехода инцидента в аварию. По сравнению с прошлым отопительным сезоном нам удалось сократить время реагирования на технологические нарушения почти в 2 раза», — добавил Сергей Воропанов.

Как следствие — повышается надежность всей системы теплоснабжения региона и качество подачи коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения жителям.

Диспетчеризация теплоснабжающих источников является важной частью программы модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья и одним из этапов федерального проекта «Цифровая котельная», в рамках которого осуществляется перевод документации в сфере теплоснабжения в электронный вид. В настоящий момент в цифру переводят эксплуатационные журналы котельных, в дальнейшем это коснётся и других документов, в частности, паспортов готовности к отопительному сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.