Улучшено качество электроснабжения порядка 20 населенных пунктов Солнечногорска

сегодня в 09:30

«Северные электрических сети» провели реконструкцию воздушной линии 35 кВ «Рогачево — Васькино» в городском округе Солнечногорск. Это повысило надежность электроснабжения для более 20 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на линии заменили около 14 км провода и 36 опор ЛЭП. При работах использовали бурильно-крановую установку МРК-750 4А на базе «Урала-4320». Конструкционный выносной бур позволял подготавливать углубления в любых грунтах и на неоднородном рельефе.

На завершающем этапе специалисты произвели замену провода С-70 на воздушной линии 35 кВ «Рогачево — Васькино». Она находится в эксплуатации с 1952 года. Данные меры значительно улучшили качество электроснабжения порядка 20 населенных пунктов.

Работы провели по программе повышения надежности электроснабжения городского округа Солнечногорск.

Всего по программе повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в 2024 году работы затронули более чем 50 населенных пунктов. Программа реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава региона также подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.