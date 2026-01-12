Улицы и дворы Москвы продолжают чистить от выпавшего снега

Ранним утром в понедельник в столице несколько раз провели сплошное механизированное прометание дорог и тротуаров, затем их обработали противогололедными материалами, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы убирают снег в мегаполисе в круглосуточном режиме. С улично-дорожной сети рабочие убирают сформированные снежные валы. В течение дня также пройдут погрузка и вывоз снега на дворовых территориях.

В столице работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части дорог. Водителей попросили быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Еще в светлое время суток специалисты будут чистить от снега и наледи скатные крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов, водосборные желоба и воронки водостоков.

Снегопад в мегаполисе продолжается, осадки шли всю ночь. По прогнозу синоптиков, прирост сугробов в ближайшие дни может быть плюс 16 см.

