Уличное освещение установили в деревне Новое

В деревне Новое городского округа Солнечногорск установили современную линию наружного освещения протяженностью 1 км 50 м. Специалисты смонтировали свыше 30-ти оцинкованных опор линии электропередачи, энергоэффективные светильники и автоматизированный шкаф управления освещением, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Итог работ проинспектировали заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина и общественник Александр Болтенков.

«В Солнечногорске продолжают улучшать качество и надежность электроснабжения. От жителей деревни Новое мы услышали много благодарных слов. Наружное освещение здесь включается автоматически по графику. Дополнительно предусмотрено удаленное управление через диспетчерский пульт. Оно позволяет отслеживать неполадки и, следовательно, оперативно их устранять», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Работы были выполнены ООО «Светосервис-Солнечногорск» в рамках концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения. Эта же организация будет обслуживать новую линию.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.