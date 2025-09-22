Укомплектованность штата МБУ Подмосковья достигла 85%

На сегодняшний день в Московской области функционируют 78 муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий и 73 управляющие организации с долей органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Текущая укомплектованность штата составляет 85%, при этом наиболее востребованные специальности — дворники, водители и механизаторы. Для решения кадрового вопроса в регионе реализуется комплекс мер, включающий привлечение специалистов на условиях вахтового метода работы и предоставление возможностей для проживания.

В числе проактивных мер по решению кадровых вопросов руководителям УО и МБУ в срок до 1 октября поставлены задачи:

заключить контракты на аутсорс рабочего персонала на зимний период;

организовать работу вахтовым методом;

довести уровень зарплат персонала до уровня, рекомендованного министерством.

Кадровая политика учреждений сферы содержания территорий и городского хозяйства находится на контроле министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.