сегодня в 17:11

УК в Дмитровском округе устранила незаконное подключение к водоотведению

Специалисты министерства экологии Московской области выявили незаконное подключение управляющей компании «Город» к системе водоотведения в Дмитровском округе. Нарушение было оперативно устранено после вмешательства ведомства, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Дмитровском округе специалисты министерства экологии Московской области совместно с сотрудниками управления МВД России «Дмитровское» и представителями местной коммунальной компании провели проверку и обнаружили факт незаконного пользования инженерными сетями.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что управляющая компания «Город», обслуживающая жилой квартал «Зеленый оазис-город», самовольно подключилась к системе водоотведения на территории канализационно-насосной станции, минуя приборы учета. После выявления нарушения компания незамедлительно приступила к его устранению.

Управляющая компания провела технологическое отсоединение от системы очистных сооружений ООО «Габовское коммунальное хозяйство». Факт отсоединения подтвержден актом, подписанным обеими организациями, а место отсоединения опломбировано коммунальщиками. В результате управляющая компания получила предупреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.