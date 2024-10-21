УК Подмосковья заплатят штрафы на 9 млн руб за ненадлежащее выполнение работ

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в октябре рассмотрено 57 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля. В центре внимания — подготовка многоквартирных домов к зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальное количество разбирательств пришлось на Сергиево-Посадский городской округ. Здесь было зафиксировано 23 нарушения.

Всего в процедуре рассмотрения дел приняло участие 37 субъектов надзорной деятельности, в том числе ресурсоснабжающие организации и ТСЖ. Сумма наложенных штрафов составила 9 млн рублей.

За организациями, привлеченными к административной ответственности, с момента вынесения штрафа сохраняется право оплатить его в течение 20 календарных дней. В этом случае будет предоставлена скидка, которая составит 50% от общей суммы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.