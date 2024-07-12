УК Подмосковья восстановили работу антенн в более 300 многоквартирных домах

Под руководством инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала года по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу региона управляющие компании наладили работу антенн в более 300 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телевидение до сих пор играет важную роль в повседневной жизни миллионов людей. Несмотря на то, что большинство уже давно пользуются услугами кабельных компаний, интернет-провайдеров и спутниковых передатчиков для получения цифрового сигнала, все еще существует значительное количество тех, кто пользуется коллективными антеннами.

Коллективная телевизионная антенна является частью общедомового имущества, а значит за обслуживание отвечает управляющая организация. При возникновении неисправностей, УК обязана провести необходимые работы по восстановлению.

При помехах и сбоях телесигнала следует обратиться в свою управляющую компанию, которая обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки. Также можно сообщить в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.