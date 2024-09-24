УК Подмосковья проверили работоснособность 2,5 тыс систем вентиляции в МКД

С начала года управляющие компании Подмосковья проверили работоснособность почти 2,5 тыс систем вентиляции в МКД, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основная задача вентиляционной системы — поддерживать оптимальный микроклимат и удалять загрязненный воздух, а также обеспечивать воздухообмен в помещениях, где используется газовое оборудование. Это особенно актуально в условиях современных городов.

Исправная работа вентиляционной системы в многоквартирном доме возложена на управляющие компании, которые обязаны проводить регулярные проверки ее состояния.

Согласно нормативам, осмотры должны осуществляться не реже 3 раз в год. В процессе специалисты оценивают эффективность работы системы, выявляют возможные неисправности и при необходимости проводят ее очистку и ремонт.

Важно отметить, что жильцы принимают участие в поддержании работоспособности вентиляции. Они должны следить за тем, чтобы вентиляционные решетки не были закрыты или заблокированы, а также сообщать своей управляющей компании о любых подозрительных изменениях в работе системы.

Так, с начала года сотрудники управляющих организаций провели порядка 2,5 тыс. мероприятий по восстановлению работоспособности вентиляции в квартирах многоквартирных домов Московской области.

Жители региона могут сообщить о неисправностях вентиляции в УК или на линию Единой диспетчерской службы Подмосковья через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.