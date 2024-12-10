УК Подмосковья провели уборку около 100 подъездов в декабре

С приближением зимы специалисты коммунальных служб сталкиваются с новыми вызовами в поддержании чистоты и порядка как в многоквартирных домах, так и вокруг них. Так, в декабре по запросам жителей управляющие компании региона выполнили порядка 100 задач по уборке мест общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В условиях зимних снегопадов подъезды быстро заполняются грязью. Вода и снег, которые жители приносят на обуви, а также техническая соль, используемая на тротуарах, создают неудобства в местах общего пользования.

Управляющие компании обязаны каждый день:

проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах;

поддерживать чистоту в лифтах.

Для этажей выше второго уборка проходит раз в неделю, а мытье полов — как минимум раз в месяц. Окна моют раз в год.

Также необходимо каждый год делать влажную протирку стен, подоконников, плафонов, шкафов для электросчетчиков и почтовых ящиков, а также отопительных приборов и чердачных лестниц.

Если имеется график уборки в договоре с управляющей компанией, жителям рекомендуется следить за его выполнением.

В случае, если уборка проводится ненадлежащим образом или вовсе отсутствует — сообщите в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ – это как раз на работу управляющих компаний», – сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.