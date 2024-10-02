УК Подмосковья провели уборку более 1,7 тыс подъездов за текущий квартал

Управляющие компании Подмосковья за последние 3 месяца по заявкам жителей провели уборку более 1,7 тыс. подъездов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Состояние подъездов в многоквартирных домах должно соответствовать санитарным нормам. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования являются одной из форм содержания общедомового имущества, поэтому управляющие организации несут за это ответственность.

Отработку обращений контролируют специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Управляющие организации обязаны: ежедневно проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей; еженедельно осуществлять влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа; уделять особое внимание местам перед загрузочными клапанами мусоропроводов — каждый день подметать их влажным веником и мыть полы в кабинах лифтов.

Если в местах общего пользования мусор, неприятные запахи и грязь — жителям Московской области следует обратиться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.