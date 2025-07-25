УК Подмосковья покрасили входные группы и установили новые почтовые ящики в МКД

Управляющие организации продолжают работы по содержанию МКД в Подмосковье. В числе ежедневных задач — озеленение дворовой территории, ремонт элементов общедомового имущества и устранение неисправностей освещения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Так, в городском округе Красногорск провели работы по покраске стеновой поверхности на лестничной площадке на улице Школьная, дома № 20, а также провели монтаж новых почтовых ящиков с замками на улице Лесная, дома № 9.

В Сергиевом Посаде по адресу: Новозагорский проезд, дом 3А провели работы по покраске входных дверей и перил.

В округе Пушкинский провели замену запорной арматуры в рамках подготовки в п. Зеленый городок, дом № 2, а также выполнили ремонт локального участка плиточного покрытия на улице Школьная, дом № 14.

Вопросы в части содержания домов находятся в ведении УО. Если компания не качественно выполняет свою работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.

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