УК Подмосковья починили более 160 общедомовых приборов учета в 2024 году

По заявкам жителей с начала года специалисты коммунальных служб Подмосковья провели ремонт общедомовых приборов учета более чем в 160 многоквартирных домах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Общедомовый прибор учета (ОДПУ) — это устройство, которое помогает следить за тем, сколько воды, электричества, газа и тепла поступает в многоквартирный дом. Эти данные важны для того, чтобы достоверно распределить расходы на коммунальные услуги между всеми жильцами.

Также внутри каждой квартиры есть индивидуальные приборы учета (ИПУ), измеряющий, сколько ресурсов использует конкретная семья. Это позволяет жильцам видеть свое потребление и управлять расходами.

Управляющие организации несут обязательства по ремонту общедомовых приборов учета, поскольку они входят в состав общего имущества МКД и обслуживаются за счет платы за содержание жилья.

В случае, если общедомовый прибор учета вышел из строя — нужно сообщить в свою управляющую компанию. Если же УК не выполняет своих обязательств, вы можно обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.