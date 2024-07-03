УК Подмосковья отремонтировали общедомовые приборы учета более чем в 150 домах

При содействии ГУСТ МО сотрудники УК выполнили около 150 заданий по ремонту общедомового прибора учета в многоквартирных домах Подмосковья с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общедомовой прибор учета (ОДПУ) необходим для отслеживания объема потребляемых ресурсов, таких как вода, электроэнергия, газ или тепло, во всем доме.

Индивидуальные приборы учета (ИПУ) устанавливаются в квартирах для более детального измерения потребления ресурсов, что позволяет жильцам контролировать свои расходы.

Электричество используется для освещения подъездов, работы лифтов, насосов и другого оборудования в подвале дома. Разница в показаниях между ИПУ и ОДПУ позволяет определить, сколько энергии идет на эти цели. Этот расход распределяется между жильцами и отображается в квитанции за коммунальные услуги.

Если в вашем доме требуется установка или ремонт общедомового прибора учета — информируйте свою управляющую компанию или обращайтесь в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

А если необходимо провести данный мероприятия с индивидуальным учетом потребления — можно обратиться к ресурсоснабжающей организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.