УК Подмосковья оштрафованы на сумму свыше 14,7 млн рублей за нарушения в 2024 году

С начала года инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в адрес управляющих организаций-нарушителей было вынесено более 1,5 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

В список самых популярных недочетов вошли:

ненадлежащее состояние территорий — 250 дел;

нарушения в содержании детских и спортивных площадок — 162 дела;

несоблюдение требований в области обращения с отходами — 165 дел.

Помимо этого, в рамках подготовки МКД к эксплуатации в осенне-зимний период инспекторами министерства проведены плановые осмотры более 30 тыс. домов. Более 80% всех выявленных нарушений сегодня уже устранены. Остальные недочеты находятся в работе у ответственных служб.

Также инспекторский состав ведомства провел 7 внеплановых контрольно-надзорных мероприятия в отношении управляющих организаций, отстававших в подготовке многоквартирного фонда к зиме. Все компании привлечены к административной ответственности. Недочеты УК устраняют.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.