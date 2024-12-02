УК Подмосковья грубо нарушила лицензионные требования

Управляющая организация городского округа Солнечногорск привлечена к административной ответственности за отсутствие договоров на техобслуживание газового оборудования. Это является грубым нарушением лицензионных требований, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

С 1 января текущего года техобслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья осуществляет «Мособлгаз». В соответствии нормативными документами у каждой управляющей организации в обязательном порядке должен быть заключен договор на данный вид услуг.

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на постоянной основе проводится мониторинг наличия указанных договоров у организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД в регионе.

Во время одного из таких рейдов у УК из Солнечногорска были выявлены МКД, по которым отсутствовали необходимые документы. Руководство организации привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В ведомстве отметили, что отсутствие договора может стать основанием для приостановки газоснабжения в МКД, а также для исключения сведений об МКД из регионального реестра лицензий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.