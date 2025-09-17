Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:48

УК Подмосковья будут публиковать ежегодные отчеты по новой форме

В Жилищный кодекс и Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» были внесены поправки в порядок отчетности управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Новая система отчетности повысит прозрачность работы управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов. Ранее отсутствие стандартизированной формы затрудняло для собственников понимание расходования средств на содержание и ремонт общего имущества.

Согласно нововведениям, УО обязаны раскрывать следующие сведения:

основные финансовые показатели деятельности;

информацию об услугах и выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества;

данные о тарифах на коммунальные услуги.

Публиковать отчеты организации будут в ГИС ЖКХ. При наличии технической возможности информация также появится в региональных системах.

Сроки предоставления отчетности — первый квартал года, следующего за отчетным периодом. Первый отчет по новой форме управляющие организации должны представить в первом квартале 2026 года, включив в него данные за текущий год.

Доступ к информации будет свободным для всех собственников жилья, что позволит им контролировать деятельность управляющих организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.