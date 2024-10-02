УК отработали около 200 задач по ремонту окон в подъездах Подмосковья

За третий квартал нынешнего года по заявкам жителей управляющие организации отработали 200 задач по ремонту окон в подъездах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В холодное время года важно, чтобы остекление в подъезде было цельным и надежным. Стекла должны быть без трещин и повреждений, а рамы — без дефектов и щелей. Надежное уплотнение является ключевым элементом, обеспечивающим энергоэффективность здания и минимизирующим затраты на отопление.

Ремонт поврежденных окон в подъезде или замена вышедшей из строя фурнитуры — это часть текущего ремонта жилого дома, а значит работы проводятся управляющей организацией за счет средств, собранных жителями на содержание общего имущества.

Все выявленные неисправности оконной конструкции УК обязаны устранять оперативно, чтобы избежать ухудшения условий проживания.

Жители Московской области по вопросам ремонта в местах общего пользования могут обратиться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.