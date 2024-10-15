Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:41

УК ликвидировали захламление более чем в 120 домах Подмосковья в 2024 году

С начала года сотрудники коммунальных служб Подмосковья ликвидировали захламление более чем в 120 подвалах МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Московской области.

Загромождение подвала — серьезная проблема, требующая незамедлительного решения. Управляющие компании обязаны ликвидировать захламление в этих помещениях, так как это не только нарушает правила содержания многоквартирных домов, но и создает угрозу безопасности жильцов.

Захламленные пространства могут стать причиной аварийных ситуаций, а также затруднить доступ к системам жизнеобеспечения.

УК должны регулярно проводить проверки состояния подвалов, выявлять загроможденные участки и принимать меры по их очистке. Это включает в себя вывоз мусора, удаление ненужных строительных материалов и предотвращение хранения личных вещей жильцами.

В случае невыполнения требований, жители могут написать обращение в территориальное управление министерства и инспекторы проведут проверочные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.