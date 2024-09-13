УК из Егорьевска помогла жене участника СВО отремонтировать балкон

В Егорьевске ведется работа с семьями участников специальной военной операции. Им оказывают всестороннюю помощь и поддержу в решении различных вопросов. В Егорьевске действует комитет семей воинов Отечества, а также центр поддержки военнослужащих на базе молодежного центра «Маяк». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях супруге участника специальной военной операции управляющая компания помогла с ремонтом балкона.

Муж Ксении Александр был мобилизован около 2 лет назад. Сегодня он находится на передовой и дома бывает не чаще двух раз в год. Все вопросы по хозяйству и ремонту его супруга Ксения вынуждена решать самостоятельно. Балкон в квартире давно нуждался в ремонте. Опасения вызывало состояние плиты в его основании. Ксения обратилась в управляющую компанию «Новь» с просьбой провести ее реконструкцию. Через несколько дней к ней домой пришли строители. Они в кратчайшие сроки укрепили плиту, каркас и залили основание новой цементно-песчаной смесью. Ксения выразила благодарность за такую оперативность и качество проведенных работ. В планах теперь остекление балкона.

«Помогали и будем помогать. Люди за нас свою кровь проливают, мы здесь тоже должны друг другу помогать», — сказал директор управляющей компании «Новь» Юрий Морозов.

Сама Ксения сегодня также ведет большую общественную работу по помощи семьям участников специальной военной операции, она является членом Егорьевского комитета семей воинов Отечества, неоднократно постоянно участвует в сборе и отправке грузов на передовую. Ксения отмечает, что администрация городского округа оказывает в этом важном деле всю необходимую поддержку, также проявляя заботу о семьях тех, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины.

Также недавно стало известно, что у одного из участников спецоперации родилась дочь. По такому случаю семье военнослужащего подарили детское автокресло.

«Мы гордимся нашими защитниками Отечества и всегда будем помогать их близким. Пусть радость прибавления в его семье придаст ему сил и уверенности в правоте нашего общего дела. Мы верим в победу!» — отметил заместитель председателя Совета депутатов г. о. Егорьевск Александр Плотников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.