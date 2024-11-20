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УК Истры провели масштабные работы по установке и ремонту антенного оборудования

С марта по октябрь 2024 года управляющие компании городского округа Истра провели масштабные работы по установке и ремонту антенного оборудования по 80 адресам. Эти действия имеют огромное значение для повышения качества связи и обеспечения доступа жителей к современным информационным услугам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты АО УК «Истринская теплосеть» провели ряд важных работ, в их числе:

г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 43: замена кабельной линии и регулировка усилителя антенны для полноценного приема сигнала.

г. Истра, ул. ЭХ «Большевик», д. 5: ремонт кабеля и замена фильтра.

г. Истра, ул. Ленина, д. 11: замена кабельной линии и регулировка усилителя антенны для полноценного приема сигнала.

г. Истра, ул. Первомайская, д. 10: замена антенны и регулировка усилителя для обеспечения надежного сигнала.

Специалисты МБУ «ЖКУ г. о. Истра» также внесли свой вклад в улучшение качества связи, в их числе:

Дедовск, ул. Клубная, д. 3: замена телевизионного краба и регулировка усилителя антенны для полноценного приема сигнала.

Дедовск, ул. Гагарина, д. 20: замена антенны, телевизионного краба и регулировка усилителя антенны.

Дедовск, ул. Гвардейская, д. 4: установка усилителей и замена телевизионного краба для повышения качества сигнала.

Обеспечение стабильного и высококачественного сигнала — это не только удобство, но и возможность для жителей оставаться на связи, получать актуальную информацию и наслаждаться любимыми программами и передачами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.