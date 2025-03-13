Уголовка и штрафы: что грозит за скручивание показаний счетчиков

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко рассказал, каким образом можно выявить скручивание счетчиков и что за это грозит нарушителям, сообщает NEWS.ru .

Как объяснил юрист, факт скручивания показаний счетчиков достаточно легко определить: используются тесламетры для выявления магнитного воздействия, также уличить нарушителя можно путем сравнения расхождений в показаниях с общедомовыми данными.

Административный штраф для физлиц за такую проделку составляет 10-15 тыс. рублей, а еще можно попасть под уголовную статью.

«Если же ущерб превысит 250 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность по статье 165 УК РФ — штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет», — предупредил Остапенко.

Кроме того, нарушителю придется выплачивать компенсацию за неучтенные ресурсы с повышающим коэффициентом 10, размер которой может составить несколько десятков тысяч рублей. А еще и возмещать ущерб соседям.

«Фактически человек, скручивающий счетчик, ворует не у коммунальных служб, а у своих соседей, которые вправе подать иск о возмещении ущерба», — отметил юрист.