Угольные котельные Подмосковья обеспечены нормативным запасом топлива

На сегодняшний день все угольные котельные филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) обеспечены нормативным запасом топлива. Всего таких объектов — 85, передает пресс-служба ведомства.

Подвоз топлива идет по графику без срывов, осуществляется ежедневный мониторинг его наличия. Сформирован запас материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций. В рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2024–2025 годов филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) сформировал неснижаемый запас твердого котельного топлива в объеме более чем 12,3 тыс. т, для бесперебойной работы котельных на 74 суток.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды на эти объекты во время подготовки к отопительному периоду производственными участками были своевременно и качественно выполнены плановые ремонты и техническое обслуживание объектов.

«Важная роль в бесперебойной подаче тепла в отопительный период отводится качественному обслуживанию тепловых контуров зданий и котельного оборудования. Для оперативного устранения возможных технологических сбоев работает круглосуточное отделение контрольно-диспетчерской службы филиала, в готовности находятся ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, автотранспортом, специальной и инженерной техникой. Создан необходимый аварийный запас», — рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) Денис Благодатский.

Отметим, в оперативном управлении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) — 979 военных городков, где в эксплуатации находятся более 9,5 тыс. объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры. Среди них — 418 теплогенерирующих объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.