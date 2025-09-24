УФАС Подмосковья признало жалобу на действия ЖКХ Химок при торгах необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «УО Континент Комфорта» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, она признала жалобу необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, конкурсная документация не соответствует требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.