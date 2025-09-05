УФАС Подмосковья признало необоснованной жалобу на действия ЖКХ Химок при торгах

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «УК Лайф Комфорт» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, жалоба признана необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Химки неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.