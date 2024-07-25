УФАС Подмосковья оштрафовало власти Химок из-за нарушения на рынке управления МКД

Московское областное УФАС России привлекло администрацию округа Химки к административной ответственности. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории городского округа Химки.

Устранить допущенные нарушения администрация должна была в течение трех месяцев с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на администрацию наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.