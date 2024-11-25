Удобные тропинки появятся у поликлиники в поселке ВУГИ Люберец

В городском округе Люберцы в следующем году обустроят тропинки возле поликлиники в п. ВУГИ, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В рамках объезда проверили текущее содержание территории города. Замечания есть, требуют внимания и торговые объекты — недостатки зафиксировали, поручил коллегам в кратчайшие сроки устранить», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что во время объезда также обсудили благоустройство общественных территорий.

«В 2025 году у поликлиники в п. ВУГИ и у дома № 27 по ул. 1-й Панковский проезд планируем обустроить удобные тропинки, освещение, установить малые архитектурные формы», — уточнил Владимир Волков.

По просьбам жителей городского округа Люберцы до конца 2024 года дополнительно обустроят около 30 «народных троп». Это позволит сделать пешеходные коммуникации более комфортными и сократить путь к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.