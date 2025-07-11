Участники СВО посетили подмосковный комплекс по переработке отходов
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Слушатели программы профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО ознакомились с процессом обращения с отходами на КПО «Нева» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основной акцент был сделан на демонстрации технологических возможностей комплекса.
Участники посмотрели основные производственные площадки:
- завод сортировки мусора с современными барабанами для разделения отходов по размеру;
- площадку изготовления RDF-топлива из переработанных отходов;
- цех компостирования, производящий примерно 30% высококлассного техногрунта из отходов;
- экспериментальную теплицу.
Комплекс бладает мощностью обработки 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.
Также в рамках экскурсии гости познакомились с экспозицией музея «Культурный слой». Туда попадают уникальные предметы, найденные специалистами по сортировке на линиях.
Ветераны СВО с большим интересом изучали представленные технологии, задавали профессиональные вопросы, а также отметили высокую эффективность и инновационность КПО.
Программа, в рамках которой участники СВО, посещают объекты жилищно-коммунального хозяйства реализована при поддержке ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.
В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.