Участники СВО посетили подмосковный комплекс по переработке отходов

Слушатели программы профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО ознакомились с процессом обращения с отходами на КПО «Нева» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной акцент был сделан на демонстрации технологических возможностей комплекса.

Участники посмотрели основные производственные площадки:

завод сортировки мусора с современными барабанами для разделения отходов по размеру;

площадку изготовления RDF-топлива из переработанных отходов;

цех компостирования, производящий примерно 30% высококлассного техногрунта из отходов;

экспериментальную теплицу.

Комплекс бладает мощностью обработки 500 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Также в рамках экскурсии гости познакомились с экспозицией музея «Культурный слой». Туда попадают уникальные предметы, найденные специалистами по сортировке на линиях.

Ветераны СВО с большим интересом изучали представленные технологии, задавали профессиональные вопросы, а также отметили высокую эффективность и инновационность КПО.

Программа, в рамках которой участники СВО, посещают объекты жилищно-коммунального хозяйства реализована при поддержке ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.