Участники программы «Герои Подмосковья» проходят стажировку в Минэнерго региона

Они знакомятся со структурой министерства, нормативными правовыми актами, регламентирующими реализацию полномочий Министерства энергетики Московской области в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам развития на территории Московской области электроэнергетики, газоснабжения, возобновляемых источников энергии и топливозаправочного комплекса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Московской области, теплоснабжения, водоснабжения, а также направлениями работы подведомственных учреждений: ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», ГКУ «МОС АВС», АО «Мособлэнерго» и задачами ЖКХ-центра. Их ждет еще несколько образовательных модулей и погружений в работу министерства энергетики.

Участникам программы был показан подход к организации мониторинга и устранению внештатных ситуаций в Подмосковье в рамках работы ЖКХ-центра. Так, главная задача ЖКХ-центра — видеть всю картину в режиме онлайн: от котельных и тепловых сетей до подачи воды и электроэнергии. В министерстве энергетики Московской области должны знать, что происходит на объектах здесь и сейчас, чтобы оперативно реагировать, координировать работу служб и не допускать затяжных отключений. Для этого используются различные цифровые решения, такие как, например, диспетчеризация котельных и ЦТП.

«Главная цель проекта «Герои Подмосковья» — помочь участникам СВО найти свое профессиональное направление, где они смогут применить и свой военный опыт, и управленческие знания, полученные на образовательных модулях программы. Но и мы заинтересованы в людях, которые знают, что такое ответственность и командная работа. Их опыт и внутренний стержень могут стать ценным ресурсом для энергетики Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.