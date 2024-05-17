Участник предварительного голосования «Единой России» проконтролировал капремонт теплосети

сегодня в 13:45

На территории городского округа Королев продолжается реализация мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения города. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В рамках госпрограммы на 2024–2026 годы запланированы работы по реконструкции котельных и замене основных тепломагистралей.

В конце апреля «Теплосеть» начала работы по капитальному ремонту сети на проспекте Космонавтов.

Совместно с членом партии «Единая Россия» Павлом Котовым и представителями подрядной организации проверили ход выполнения ремонтных работ на участке по проспекту Космонавтов.

«Контроль хода выполнения работ повышает не только надежность системы теплоснабжения города, но также вносит значительный вклад в улучшение жизненных условий жителей. Работа над заменой трубопроводов и основных тепломагистралей — важный шаг к обеспечению комфортной жизни горожан», — сказал Павел Каганов.

Всего в ходе ремонта планируется замена более 5 км трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения. Завершение ремонта на данном участке предполагается до октября текущего года.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.