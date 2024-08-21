Участки теплосетей хотят построить в Богородском округе в рамках госпрограммы

В Богородском округе планируют построить участки теплосетей в рамках госпрограммы. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Богородского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству тепловых сетей в Богородском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству тепловых сетей по мероприятию: «Строительство участков тепловых сетей по ул. Жарова, ул. 200-летия города, ул. Верхняя, ул. Текстилей в г. Ногинск, г. о. Богородский (в т. ч. ПИР)».

Планируется строительство участков тепловых сетей общей протяженностью 560 м (2 240 м в однотрубном исчислении), камер наружных инженерных тепловых сетей (подземная сборная железобетонная на глубине до 3 м — 2 шт), а также восстановить покрытие дороги с асфальтобетонным покрытием, покрытия тротуара и озеленения.

Выполнение работ планируется закончить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.