Учащихся школ Звездного городка познакомили с работой коммунальщиков

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору была организована экскурсия для учащихся школы имени В. М. Комарова Звездного городка на местное коммунальное предприятие. Им рассказали о специальных машинах и оборудовании, которые используются для поддержания чистоты на улицах города.

Больше всего детей заинтересовала тяжелая техника: тракторы, машины для полива улиц и автовышки, предназначенные для обслуживания электросетей и выполнения работ на высоте.

Ребятам наглядно показали, как работает каждая машина и для чего она используется. После рассказа каждый желающий смог почувствовать себя настоящим механизатором и посидеть за рулем спецтехники. По окончании экскурсии ученики активно задавали вопросы, на каждый из которых получили ответ от специалистов.

По мнению директора школы Олеси Сложенкиной, такие встречи помогают детям познакомиться с профессиями людей, которые поддерживают порядок в городе. Они получают представление о том, какие усилия прилагают работники коммунального хозяйства, и осознают важность чистоты и бережного отношения к экологии.

Многие участники экскурсии ранее подрабатывали во время летних каникул благодаря программе «Трудовое лето», где они также работали вместе с коммунальщиками и помогали поддерживать чистоту.

В будущем местные коммунальщики планируют продолжать проводить подобные экскурсии и взаимодействовать со школой. Это поможет повысить привлекательность рабочих профессий и вызвать интерес у школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.

Автор текста, фото, видео — Роман Кутузов