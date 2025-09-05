Учащиеся Подмосковья могут записаться на образовательные курсы по программированию

Школьники и студенты техникумов и колледжей, которым на момент поступления от 13 до 20 лет, могут подать заявку на обучающий курс по программированию. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Записаться на очные годовые программы можно с любым уровнем подготовки. На программе «Основы программирования Python» новичков обучают с нуля. На остальные курсы нужно пройти вступительные испытания по программированию.

Также можно выбрать интенсивную онлайн‑программу сроком обучения — 3 месяца. Онлайн-специализации проходят по направлениям: веб-разработка на Django, веб-разработка на Go, машинное обучение, большие данные и анализ данных. Если ученик не может определиться с направлением, то есть возможность пройти мини-курс, который подскажет, какая программа специализации ближе.

Обучение бесплатное. Записаться на очные программы можно до 10 сентября, на онлайн-специализации — до 23 сентября. Подробнее о программах и условиях поступления на сайте: https://lyceum.yandex.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.