Уборку территорий Подмосковья проведут порядка 1,5 тыс единиц техники в четверг

Температура воздуха на территории Подмосковья 12 декабря варьируется от -5 до -2 градусов. По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается на территории Волоколамского, Дмитровского, Одинцовского и Сергиево-Посадского округов. Снежный покров в некоторых муниципалитетах региона достигает 19 см, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В течение суток работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств Московской области будут осуществлять порядка 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Эффективность работы составляет 86%.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очень, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары, далее внутридворовые проезды, парковки, а затем детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.