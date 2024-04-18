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У ряда домов в Люберцах повысили качество коммунальных услуг

Сотрудники «Люберецкой теплосети» продолжают повышать надежность объектов теплоснабжения округа, специалисты выполнили работы на двух котельных муниципалитета, передает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Сотрудники 3-го эксплуатационного района «Люберецкая теплосеть» произвели замену запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения в здании ЦТП по улице Смирновская.

На время производства работ отключения не производилось. Данный объект теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 17 жилых домов, 10 соцобъектов, а также ряд нежилых помещений. В настоящее время ЦТП работает в штатном режиме.

Ранее специалисты выполнили ремонт пароводяного подогревателя ПП1-70-10-4 котла № 3 марки ДКВР 10/13 в котельной по улице Космонавтов. Объект обслуживает тепловой энергией порядка 160 домов, социальные объекты и нежилые помещения. Проведенные работы позволили повысить надежность работы бойлера для подогрева воды системы отопления и горячего водоснабжения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.