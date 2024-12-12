У Октябрьской школы в округе Истра организовали уличное освещение

Освещение появилось на спортивной площадке у Октябрьской школы (здание образовательного учреждения в Манихино), сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Прежде данный объект не был освещен должным образом. Ближайшие фонари находились на столбах линий электропередачи вдали от площадки, и в темное время суток отчетливо увидеть, что происходит на объекте, было весьма затруднительно. Теперь этот недостаток исправлен.

На этой неделе завершили строительно-монтажные работы по освещению спортобъекта. По периметру площадки установили 4 опоры, на которые закрепили 8 светильников, протянули СИП. Энергетики уже запитали объект электроэнергией, и теперь здесь светло.

Качественное наружное освещение территории школы:

повышает безопасность детей, педагогов и сотрудников учреждения;

минимизирует риск получения травм в темное время суток;

помогает выявить несанкционированное проникновение посторонних лиц на ее территорию.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.